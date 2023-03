Corini: “Obiettivo chiaro, sarà dura batterci. Possiamo fare qualcosa di importante”

Archiviata la sosta per le Nazionali, il Palermo si prepara a tornare in campo per la trentunesima giornata del campionato di Serie B 2022/23. Ad attendere i rosanero ci sarà il Parma, reduce da due successi e un pareggio. Un impegno presentato in conferenza stampa dal tecnico della compagine siciliana, Eugenio Corini , intervenuto in conferenza stampa.

"Sia a Girona che questa settimana ho lavorato sui centrlai a dispozione, anche provando Mateju centrale. Cercherò di trovare la soluzione migliore, anche Buttaro può giocare nella linea difensiva. Orihuela può giocare anche lateralmente, Buttaro a livello di minutaggio devo capire come è messo. A centrocampo ho quattro giocatori per tre ruoli. Davanti i quattro attaccanti sono disponibili e sceglierò chi inizierà la partita. Per me il significato di finale è cura del dettaglio e dei particolari, questa squadra ha incontrato venti contrari e favorevoli ma ha sempre saputo stare in piedi. Abbiamo un obiettivo ben definito, avevo la percezione che potevamo fare qualcosa di importante. Per me il Palermo è una squadra importante, bisogna capire cosa è il Palermo oggi e cosa potrà diventare domani. Ci stiamo confrontando con squadre costruite per andare in A ma noi vogliamo giocarci questa possibilità con consapevolezza. Si parla di sudare la maglia, io penso che questi giocatori devono essere orgogliosi di questi giocatori perché questa squadra ha affrontato e superato tante difficoltà. Sarà dura batterci".