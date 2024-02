Corini: “Non possiamo pensare di dominare per 90′. Testa al Como, Ranocchia…”

Le parole in conferenza stampa del tecnico del Palermo: "La partita contro il Como è fondamentale, pensiamo a recuperare la distanza".

Mediagol ⚽️

"Non siete mai contenti, ci sono anche gli avversari. La Feralpisalò ha fatto 14 punti nelle ultime 7 partite. La squadra ha avuto qualche difficoltà, ma abbiamo comunque creato occasioni". Così Eugenio Corini, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro la Feralpisalò, andata in scena questo pomeriggio allo Stadio "Garilli" di Piacenza e decisa dalle reti siglate da Filippo Ranocchia ed Edoardo Soleri. "Sono felice di questa vittoria, ho fatto i complimenti anche a Zaffaroni", ha proseguito il tecnico del Palermo.

"Abbiamo giocato a calcio contro una squadra compatta. Ci abbiamo creduto, ma non possiamo pensare di dominare per 90 minuti. Accorciamo sul Como? Giochiamo una partita alla volta, inutile alzare le aspettative. Ora pensiamo al Como ed a recuperare la distanza, siamo concentrati su quello. Loro vengono da una grande vittoria. Da quello costruiremo la classifica migliore possibile. La partita contro il Como è fondamentale, perché è una squadra che ambisce come noi a fare un ottimo campionato. Dopo di quella vedremo", le sue parole.

"Ranocchia? Non sovraccarichiamolo di pressioni, sappiamo che ha qualità giuste ed importanti per farci fare il salto di qualità. Sono contento della sua partita, ma conta anche il gruppo che riesce a far esaltare le sue qualità. Segre? Può ancora migliorare, è diventato un giocatore molto importante. La Feralpisalò ha trovato un’ottima quadra con Zaffaroni, ha una media che porta ad ambire alle prime posizioni. Si può giocare la salvezza fino in fondo, con la grinta che ha avuto oggi. E Martella è un giocatore duttile che ha grandi qualità, lo abbiamo cercato anche noi in estate", ha concluso Corini.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.