Corini: “Non parlo di salvezza. Sogno di battere la Reggina, ai tifosi chiedo…”

Seconda vittoria consecutiva per il Palermo , che espugna il "Del Duca" di Ascoli e aggancia il Pisa in zona playoff. Contro i bianconeri decide la doppietta di Brunori , che sbaglia anche un calcio di rigore, inutile il pareggio dei padroni di casa firmato dal nuovo arrivato Forte . Palermo in vantaggio dopo quindici minuti, nella ripresa i marchigiani si portano sull'1-1 con l'ex Benevento , pochi minuti più tardi ci pensa ancora il numero 9 a siglare il gol vittoria. Ottavo risultato utile di fila per la compagine di Eugenio Corini . Il tecnico rosanero ha analizzato il match in conferenza stampa, di seguito le sue dichiarazioni:

"Il nostro sogno è vincere con la Reggina, il nostro sogno è vedere tanta gente a spingere i ragazzi a fare una grande partita. Quindi stimolo i nostri tifosi: facciamo capire a questi ragazzi nuovi cosa vuol dire essere il Palermo, tifare per il Palermo. Sono sicuro che se creiamo questo tipo di condizione sarà dura per gli avversari. Salvezza? Io non ho parlato di salvezza, voglio essere chiaro. Questo è un campionato molto equilibrato, voglio dire che ogni gara la prepareremo per fare il meglio possibile e per vincerla. Per avere la migliore classifica possibile. Godiamo di questa gara e pensiamo alla prossima. Ne approfitto per fare una dedica al nostro fisioterapista che oggi ha perso il papà, vogliamo dedicargli la vittoria. Sentite condoglianze e un abbraccio da tutto il Palermo, dai giocatori, allo staff tecnico e dirigenza"