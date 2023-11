Corini: “Non esiste problema atletico. Samp? Rammaricati, ma combattuto fino alla fine”

"Il mio ragionamento non è mai in assoluto, va letto in maniera corretta. La prestazione c'è stata con il Lecco, inutile che continuo a ripeterlo. Il palo di Kasami dopo due minuti e le scorie della sconfitta con il Lecco hanno fatto sì che subissimo le iniziative della Sampdoria all'inizio. Poi ci siamo riequilibrati, la squadra ha combattuto fino alla fine. C'è il rammarico di venire da due sconfitte, bisogna valutare sempre quello che ha funzionato e quello che non ha funzionato. Non penso abbiate sempre visto il Palermo vincere ogni partita, ci sono momenti in cui capita anche di perdere. I dati su cui lavoriamo quotidianamente certificano che la squadra sta bene. Non darei una connotazione negativa ai primi tempi da questo punto di vista. C'è un parametro su tante valutazioni, la squadra lavora con grande attenzione su tutto. Non esiste un problema atletico, quando perdi si fanno tante valutazioni. Dobbiamo recuperare la condizione su alcuni giocatori come Di Mariano e Coulibaly. Siamo a posto e abbiamo tutte le condizioni giuste per fare una bella partita anche domani sera. Infortuni muscolari? A parte Di Mariano che ha avuto qualche adattamento, sul resto siamo in linea. C'è stato un adattamento ai campi nuovi, è fisiologico quando si va su dei campi nuovi. Questo ha portato agli infortuni di Coulibaly e Di Francesco. Lui non ha chiesto il cambio a Genova, ma è stata una mia scelta tirarlo fuori"