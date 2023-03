Corini: “Noi pericolosi, importante allargare campo dei titolari. I nuovi arrivi…”

Termina con un pareggio la sfida tra Pisa e Palermo, andata in scena questo pomeriggio all'”Arena Garibaldi”, valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie B. Un match deciso dalle reti di Di Mariano nel primo tempo e di...

Termina con un pareggio la sfida tra Pisa e Palermo, andata in scena questo pomeriggio all'"Arena Garibaldi", valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie B. Un match deciso dalle reti di Di Mariano nel primo tempo e di Sibilli nel secondo, che permetto alle due compagini di dividere la posta in palio. Risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico della compagine rosanero, Eugenio Corini, intervenuto in mixed zone.

"Il concetto è stato proprio quello di avere una squadra che palleggiasse, perché secondo me se giochi la terza partita in una settimana e giri bene il pallone, hai qualità tecnica e prenominio... La squadra l'ha interpretata molto bene. Li abbiamo fatti correre, quando prendevamo tempo e spazio nella maniera corretta siamo stati veramente molto pericolosi. Dunque, complimenti ai ragazzi. L'hanno preparata davvero molto bene. Ieri avevo la percezione in rifinitura che potessimo fare una grande prestazione e così è stato. Striscia positiva di risultati? Stiamo migliorando sotto il punto di vista della consapevolezza, dello sviluppo del gioco. C'è una percezione nettamente diversa, stiamo integrando i nuovi arrivi, spingendo e forzando qualcosa. Ma in questo momento è importante allargare il campo dei titolari, lo abbiamo fatto in queste tre partite. Abbiamo visto giocatori che sono arrivati che ci possono dare tanto".