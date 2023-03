Corini: “Noi in difficoltà nel reparto difensivo. Tifosi? Serve loro spinta, Broh…”

Archiviata la sosta per le Nazionali, il Palermo si prepara a tornare in campo per la trentunesima giornata del campionato di Serie B 2022/23. Ad attendere i rosanero ci sarà il Parma, reduce da due successi e un pareggio. Un impegno presentato in conferenza stampa dal tecnico della compagine siciliana, Eugenio Corini , intervenuto in conferenza stampa.

"Stato d'animo? L'identità rimarrà quella su cui abbiamo lavorato. Secondo me variare con pochi giorni a disposizione non ha senso. Il calcio è basato su principi offensivi e difensivi, la squadra ha una sua stuttura e va rispettata. Nedel era via per la Nazionale e abbiamo lavorato su un pò di situazioni che possono farci adattare dentro la partita. I principi rimangono i nostri, ci sono un pò di valutazioni in riferimento a un paio di ragazzi che avremmo potuto forzare. Ma abbiamo scelto di prenderci un paio di giorni in più. Broh ha risubito una distrazione a Girona e siamo dispiaciuti. Oggi siamo in difficoltà soprattuto nel reparto difensivo, per fortuna Pigliacelli già in serata stava bene e oggi ha recuperato con me. La volontà era di andare in modo diverso ma la forza di questa squadra è stata quella di reagire alle difficoltà. Andiamo ad affrontare una squadra di grande valore, abbiamo quasi 3000 tifosi che verranno a spingerci. Lo abbiamo fatto con il Modena insieme reagendo a un primo tempo di grande difficoltà, so cosa vuol dire avere questa spinta alle spalle. Oggi abbiamo ancora più bisogno dei 3000 che verranno con noi"