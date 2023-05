Corini: “Momento positivo SPAL. Punizioni? Valente, Verre e Tutino bravi, Brunori…”

Il tecnico del Palermo , Eugenio Corini , ha tenuto una conferenza stampa alla vigilia della terzultima giornata di campionato di Serie B che andrà in scena al "Barbera" contro la SPAL . Obiettivo playoff tangibile per una squadra che deve necessariamente vincere per perseguire il proprio obiettivo. Queste le dichiarazioni in sala stampa del tecnico di Bagnolo Mella:

"La SPAL è una squadra forte, ha giocatori importanti. Viene da un momento positivo. Penalizzazioni? Non entro nel merito, rispetto tutte le società e siamo felici che la nostra società adempia a tutto ciò che serve. Se faremo bene in queste tre partite potremmo accedere alla griglia playoff. Tutino? Io penso che arrivato doveva sistemarsi da un punto di vista atletico, doveva adattarsi al nostro gioco. Nelle ultime settimane mi è piaciuto il suo atteggiamento. Lo vedo in crescita, spesso è stato pericoloso e può diventare determinante in questo finale di stagione. Calci di punizione? C'è una parte dedicata nella rifinitura, mi fermo con i ragazzi che hanno più attitudini. Valente, Verre e Tutino calciano molto bene così come calciava bene Di Mariano. Stiamo lavorando con Brunori per capire se può essere lui il nostro tiratore. A volte siamo stati pericolosi, ma non siamo mai riusciti a realizzare da calcio piazzato diretto. Anche Stulac è un giocatore che ha attitudini di questo tipo".