Corini: “Momento di transizione, Reggina più squadra. Il gol di Menez…”

Reggina batte Palermo 3-0. E' questo il risultato della sfida del "Granillo" valida per la quarta giornata di campionato di Serie B 2022-2023 . Tris granata nella sfida interna contro la compagine rosanero che ha subito tre gol per la seconda volta consecutiva in campionato dopo il ko interno contro l' Ascoli . La Reggina di Filippo Inzaghi comanda momentaneamente dunque la classifica del torneo cadetto a con 9 punti, mentre il Palermo FC di Eugenio Corini resta a quota 4. Nel corso della conferenza post-gara, il tecnico di Bagnolo Mella ha analizzato il pesante ko in terra calabrese. Di seguito le sue dichiarazioni al termine della gara.

"Momento di transizione. Oggi la Reggina è stata più squadra, ha saputo leggere i momenti e ha saputo indirizzarli nel modo giusto. Come con l'Ascoli nei momenti determinanti abbiamo lasciato qualcosa per strada e non puoi permettertelo. Loro hanno iniziato forte, poi ci siamo riequilibrati e abbiamo costruito situazioni importanti. Mi sembrava che la partita fosse in controllo, poi il gol di Menez ha dato una sterzata al match. Dopo il terzo gol è diventato tutto oggettivamente molto più complicato. Il momento decisivo è stata la parte centrale del primo tempo in cui avevamo la sensazione di poter andare a pareggiare la partita"