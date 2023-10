Corini: “Modena squadra di valore, avrà motivazione in più dopo ko contro il Venezia”

Le parole live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Eugenio Corini, in vista della sfida contro il Modena.

Archiviato il successo casalingo contro il SudTirol , il Palermo si prepara a tornare in campo per affrontare il Modena nella sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie B . Un impegno presentato nella consueta conferenza stampa pre gara dal tecnico della compagine rosanero, Eugenio Corini, intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti.

"Diciotto giocatori al campo dopo la vittoria con il Sudtirol? Sicuramente quello che stiamo coltivando è la volontà da parte di questi ragazzi di curare i particolari. Anche chi è rimasto a casa dopo la vittoria è lecito dopo uno stress fisico e mentale. Siamo sempre disponibili verso i nostri giocatori, vogliamo creare questa voglia di stare insieme perché questo può creare una mentalità più coerente per quello che vogliamo andare a raggiungere. Il Modena da neopromossa ha fatto un ottimo campionato, hanno mantenuto il sistema base dello scorso anno con gli adattamenti di Bianco. E' una squadra equilibrata che gioca molto sulla profondità, hanno giocatori di qualità come Tremolada. E' una squadra che ha un buon palleggio e che sa attaccare e difendere bene. Hanno perso solo con il Venezia, è una squadra che merita di essere dove è. Hanno perso in casa e dunque hanno una motivazione ancora in più. Affronteremo una squadra di valore con giocatori molto bravi"