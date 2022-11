Corini: “Modena? Mi aspetto una continua crescita del gruppo. Di Mariano e Gomes…”

Palermo alla ricerca della continuità dopo la vittoria maturata in trasferta contro il Modena . La compagine di Eugenio Corini affronta il Parma al "Renzo Barbera" della dodicesima giornata di Serie B . I Ducali arrivano dal successo contro il Como alla scorsa, che ha lanciato gli uomini di Pecchia al sesto posto con 19 punti, insieme a Reggina e Bari . Alla vigilia del match, in programma sabato 5 novembre alle 16:15, il tecnico rosanero è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Ho portato 25 giocatori in ritiro, ho gestito due/tre situazioni in settimana che sono rientrate. Di Mariano ieri si è allenato bene ed è stato reintegrato in gruppo, Gomes aveva un piccolo sovraccarico al polpaccio dopo Modena. Buttaro, anche lui, è tornato ad allenarsi regolarmente. Slancio dopo la vittoria di Modena? Facendo risultati anche i ragazzi possono riuscire a fare giocate migliori. Dobbiamo consolidare il nostro modo di essere. Il tempo in generale aiuta perché c'è modo di lavorare con i ragazzi e capire ogni dinamica di essi e del gruppo. Avevamo bisogno di fare risultato . Ci stiamo lavorando quotidianamente, mi aspetto una continua crescita del gruppo".