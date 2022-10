Corini: “Modena ha qualità, serve solidità per vincere. Classifica? Recupereremo gap”

Giornata di vigilia per il Palermo che, archiviato lo scialbo 0-0 interno contro il Cittadella, si prepara a tornare in campo per affrontare il Modena al "Braglia". Un impegno importante per i rosanero, decisi a tornare al successo - che manca ormai dal 9 settembre, e ad allontanarsi dalla zona rossa della classifica. A parlare a poco più di ventiquattro ore dalla sfida è il tecnico Eugenio Corini , intervenuto in conferenza stampa.

"A me piace parlare di calcio e confrontarmi con i dati è qualcosa che seguo con attenzione. Stiamo creando delle premesse per fare bene. C'è avvolgimento e densità per far si che si arrivi bene in zona gol. Qualcosa sta arrivando, poi i pareggi non fanno notare questi aspetti. Il Modena è una squadra qualitativa. Hanno soluzione offensive davvero di livello, da Falcinelli a Diaw a Marsura. Hanno la possibilità di giocare con un attacco a due punte ed un trequartista oppure due dietro l'unica punta. Ma noi abbiamo bisogno di una prestazione solida per portare il risultato a casa. Stulac? A volte il tecnico fa delle scelte per vedere le reazioni dei propri ragazzi. Lavora benissimo lo vedo bene quotidianamente e si sta preparando al meglio perché vuole tornare il prima possibile in campo. Modena a+3? La classifica non ci sorride ma è molto corta, sta a noi andare a recuperare il gap creatosi facendo punti".