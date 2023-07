Corini: “Mi fa ridere chi pensa che dobbiamo essere solo noi protagonisti”

Buona prova in amichevole per il Palermo di Eugenio Corini , che allo stadio "Quercia" di Rovereto pareggia 2-2 contro il Bologna . Vantaggio rossoblu con Barrow dopo pochi minuti, raddoppio poi nella ripresa con Raimondo . La rete di Damiani accorcia le distanze, poi il super gol di Soleri pareggia i conti. Al termine del match, il terzo test precampionato dei rosanero, il tecnico Corini ha rilasciato alcune dichiarazioni:

"Abbiamo fatto un lavoro importante l’anno scorso con grandi cambiamenti, vogliamo dare continuità quest’anno, alzando il livello della rosa. Sappiamo cosa vuole dire rappresentare questa maglia, l’ambizione che tutti abbiamo, la volontà di fare cose importanti, passa attraverso il superare qualche sofferenza. Il nostro obiettivo quest’anno è diverso, attraverso queste partite consolidiamo una mentalità che stiamo ricercando per migliorare il prima possibile. Cosa manca? Il direttore Rinaudo ha lavorato molto bene, c’è la volontà di mettere dentro ancora qualcosa, vogliamo alzare sempre di più il livello. Vogliamo essere protagonisti. Mi fa ridere chi pensa che dobbiamo esserlo solo noi, io penso che saremo in 8-9 squadre a lottare per qualcosa di importante. Vogliamo ritagliarci il nostro spazio sapendo che stiamo facendo un ottimo lavoro"