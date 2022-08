Corini: “Mercato? L’idea è alzare il livello della rosa. Bari? Siamo ben preparati”

Parola ad Eugenio Corini. Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match esterno contro il Bari, valido per la seconda giornata di Serie B. Esordio più che positivo per il nuovo Palermo del "Genio", vittorioso al "Barbera" contro il Perugia, adesso impegnato nella delicata trasferta contro i campioni dello scorso girone C di Serie C. Di seguito le dichiarazioni di Corini in vista del match: