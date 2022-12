Corini: “Mercato in uscita? Nessuno escluso dal progetto. Benevento costruito per…”

Parola ad Eugenio Corini . Il tecnico di Bagnolo Mella affronterà il Benevento allo stadio "Vigorito" per un'altra sfida in chiave mantenimento della categoria. Le "streghe" sono reduci da un pareggio in rimonta ottenuto sul difficile campo della Reggina. Di seguito le dichiarazioni del tecnico del Palermo :

"Mercato in uscita? Tutti fanno parte del progetto, nessuno è fuori dai radar. I ragazzi devono tutti prepararsi al meglio ed essere pronti per ogni evenienza. Il Benevento ha qualità ed è stato costruito per fare un campionato diverso, ha caratteristiche importanti nelle ultime gare. Ma anche quando non hanno vinto loro hanno comunque portato la positività dalla loro parte".