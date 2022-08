Corini: “Mateju lo conosco bene. Soleri lo prendo in considerazione. Vice Brunori…”

"Mateju? Trattativa avanzata, aspettiamo l'ufficialità. E' un giocatore che ho allenato a Brescia, un laterale basso. Può fare anche il centrale, è un profilo duttile che conosco molto bene. E' un giocatore che dà una mano al reparto difensivo. Broh? Lo abbiamo notato a Padova, poi ha avuto qualche difficoltà. L'anno scorso a Sudtirol ha fatto molto bene, quest'anno ha avuto un grande impatto in queste partite. Spinge, lavora e migliora giorno dopo giorno. Si sta meritando lo spazio avuto fin qui. Vice Brunori? In questo momento abbiamo Soleri e anche Fella, bisogna capire se ci sarà l'opportunità di chiudere un'altra operazione in entrata. Soleri? E' un giocatore molto duttile, si è adattato spesso anche con Baldini. Subentrando l'anno scorso è stato determinante. Il ragazzo ha dimostrato di essere impattante in termini di gol e di assist. E' un giocatore che prendo in considerazione, vedremo che tipo di situazione andrà a sviluppare. Bucchi? E' un allenatore bravo, qui la Triestina mise in difficoltà il Palermo. Bucchi è arrivato quest'anno ad Ascoli, ha avuto la fortuna di aver fatto il ritiro. Sappiamo di trovare una squadra consolidata nei valori"