Corini: “Marconi e Valente? Rinnovo meritato. Ok Masciangelo, Aurelio come Sala”

"Marconi e Valente? Mancano formalità per il rinnovo, se lo sono meritato. Sono ragazzi straordinari, giocatori con valori morali. Questo dà forza a quello che vogliamo fare. Ho fiducia nel mio staff e in Lanna. Lavoriamo sempre insieme, sono collaboratori che ascolto volentieri. C'è sempre un dibattito interno per capire qual è la soluzione migliore. Ho grande fiducia, mi ha già sostituito in passato Lanna come quando ho avuto il Covid a Lecce. Sono sicuro che il mio staff farà un grande lavoro per ottimizzare anche le risorse a gara in corso. Spero riusciamo a pareggiare dopo esser andati sotto, abbiamo creato le premesse per vincere a Bolzano. Dobbiamo lavorare su questo aspetto. In quelle partite giocatori come Valente o Verre possono tirar fuori delle qualità che fanno la differenza. E' stato un peccato non averli, era la partita giusta per le loro caratteristiche. Masciangelo ha fatto bene ma mancava da due mesi. E' stato intraprendente, ha creato le premesse per un calcio di rigore che non c'era ma mi è piaciuto come ha attaccato l'area. Ha approcciato bene, Aurelio credo che assomigli a Sala. Ha bisogno di campo per attaccare per ottimizzare le proprie caratteristiche. Il bilancio di queste quattro partite è positivo dal punto di vista delle prestazioni, in termini di punti potevamo racimolare qualcosa in più. Io sto cercando di spingere al limite il nostro percorso di crescita. Il nostro lavoro è iniziato sette mesi fa, non è sempre facile mettere tutte le caselle al posto giusto. Siamo sulla strada giusta ma dobbiamo continuare a lavorare. La Ternana ha vissuto il miglior momento del loro campionato quando li abbiamo affrontati all'andata, non mi va di parlare del momento difficile che sta passando adesso. Il nostro stimolo è di continuare a far vedere il nostro miglioramento in campo"