Corini: “Mancati playoff ci daranno energia e motivazione quest’anno. Farò test…”

Parola ad Eugenio Corini. Mancano ormai pochi giorni all'inizio del ritiro in Trentino Alto-Adige del Palermo in quest'estate 2023 in vista del prossimo campionato di Serie B. Il tecnico rosanero è intervenuto tramite i canali ufficiali del club di Viale del Fante per commentare il ritorno agli allenamenti verso la partenza del 9 luglio della formazione e dello staff, con uno sguardo al prossimo campionato:

"Oggi si ricomincia con grande motivazione, energia, faremo un lavoro con test attitudinali per capire le condizioni dei nostri giocatori che comunque avranno già un programma personalizzato. Questo ci permette di iniziare poi al meglio il lavoro quando andremo a Ronzone. E’ un mese importante di preparazione, lavoreremo in strutture adeguate - già visionate con tutto lo staff tecnico e dell’area performance - che ci permetteranno di prepararci al meglio. Anche il clima ci aiuterà per fare recuperare al meglio i giocatori, lavoreremo nelle migliori condizioni possibili e ci prepareremo al meglio ad una stagione importante e molto impegnativa. L’anno scorso abbiamo radicato un’idea un’identità, abbiamo affrontato delle difficoltà e le abbiamo superate cercando di arrivare ad un obiettivo che non era preventivato, ma ci siamo andati comunque molto vicini. Quel mancato obiettivo sarà l’energia fondamentale per permetterci quest’anno di avere ancora più motivazione e per fare una grande stagione. L’imperativo è una forte motivazione, l’obiettivo fondamentale di vestire questi colori, di indossare una maglia molto importante che pesa ma che può darti tanta forza ed energia. Ci stiamo preparando al meglio per far si che la nostra stagione sia piena di soddisfazioni per noi e per i tifosi".