Corini: “Machin è uno dei nomi che stiamo valutando. Bucchi? Grande rispetto”

In vista della terza giornata di Serie B che vedrà protagonisti i rosanero di Eugenio Corini nella sfida casalinga contro l' Ascoli di Cristian Bucchi, il mister ex Chievo Verona e Brescia si è espresso ai microfoni della conferenza stampa odierna. Il match con la compagine bianconera è in programma sabato 27 agosto al "Renzo Barbera" di Palermo alle ore 20.45. Di seguito le dichiarazioni del tecnico dei siciliani:

"Machin? Preferirei non parlarne, c'è la possibilità di prendere questo centrocampista. E' uno dei nomi che stiamo valutando, ma abbiamo altre piste e altri giocatori che abbiamo in quel ruolo. C'è la volontà di prendere un altro centrocampista, non vorrei sbilanciarmi perché il mercato è fatto di momenti in cui può ribaltarsi tutto. Bucchi? Io ho grande rispetto per i miei colleghi, mi stupirei se l'allenatore degli avversari non venga qui per cercare punti. Io penso che stiamo lavorando bene durante la settimana. C'è sinergia con i direttori, sono stati fatti acquisti propedeutici a completare la squadra. Sono arrivati punti importanti, dobbiamo completare questo percorso fino alla sosta. L'attenzione è tutta concentrata sull'Ascoli, abbiamo tutte le qualità per poter vincere la partita e ci proveremo in ogni modo"