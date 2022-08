Corini: “Luperini? Grande stima per lui, sul vice Brunori dico questo. Damiani…”

Eugenio Corini ha iniziato nel migliore dei modi la sua seconda avventura sulla panchina del Palermo , superando magistralmente l'ostacolo Perugia alla prima giornata di Serie B . Il prossimo impegno in campionato vedrà i rosanero tornare al "San Nicola" per affrontare il Bari , club che ha vinto il girone C della precedente Serie C. Il match sarà un anticipo della seconda giornata ed è in programma venerdì 19 agosto alle 20:45. Di seguito le dichiarazioni di Corini nella conferenza stampa in vista della gara:

"Damiani ha fatto una bella partita, mi è piaciuta la personalità. E' un ragazzo in crescita. Se vogliamo alzare il livello della squadra dobbiamo alzare la qualità complessiva. Voglio giocare con un centrocampo a tre e ad oggi abbiamo solo due centrocampisti. Damiani è un ragazzo che ha fatto molto bene e in 38 partite ci sarà spazio per tutti. La volontà è di avere due giocatori per posizione e stiamo lavorando per questo. Luperini? La società mi ha avvisato ieri sera, la trattativa non è ancora ufficializzata ma è in stato avanzato. E' stata una grande intuizione di mister Baldini, ha delle qualità ma c'era un discorso globale dietro che non mi va neanche di affrontare. Ho grande stima per lui anche se ho potuto allenarlo solo una volta. Se dovesse essere ufficializzato gli auguro il meglio per la sua carriera. Vice Brunori? Abbiamo tanti attaccanti in rosa. Al momento siamo concentrati su determinati ruoli e vedremo se avremo la possibilità di lavorare anche su questo".