Corini: “L’obiettivo è fare il meglio possibile in queste gare. Calciomercato…”

Parola ad Eugenio Corini . Poco più di quarantotto ore e il Palermo affronterà il Benevento di Cannavaro nel match valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie B . I rosanero sono chiamati al riscatto dopo le due sconfitte consecutive contro Cosenza e Venezia . Il tecnico ex Brescia è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il ruolo di Floriano e l'imminente sessione invernale di calciomercato . Di seguito, le sue dichiarazioni.

"Benevento? Con la Reggina è stata una gara particolare. Sono stati in partita già nel primo tempo, patendo la Reggina nei loro contrattacchi. Nel secondo tempo è stato bravo il Benevento ad ottimizzare a dovere due palle inattive. Noi cerchiamo più la profondità, il Benevento ha delle attitudini particolari ma stiamo lavorando per ottimizzare delle situazioni di giocate tra le linee. Floriano? Lo sto sfruttando più nel secondo tempo perché so quello che può dare. Dobbiamo essere solidi ed efficaci. Mercato? L'obiettivo è fare il meglio possibile in queste gare che dobbiamo andare a disputare. Ci stiamo confrontando con la società per individuare bene dove poter operare, ma il mercato è ancora lontano".