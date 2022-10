Corini: “Leggeri sul 3-2, ma averci provato fino alla fine segnale importante”

“I miei giocatori sono 29 titolari e ci credo quando lo dico. Qualcuno che è partito in terza fila si è ritrovato in squadra e qualcuno che era in prima per adesso sta recuperando per essere pronto. Avevo bisogno di una squadra che fosse compatta e che reagisse ecco perché le scelte a centrocampo come Gomes. Strategicamente ho scelto delle caretteristiche che mi permettessero una pressione più alta. Volevo maggiore pressing su Ionita e Gliozzi. Sul 3-1 ho avuto la sensazione di stare bene in campo. Poi il 3-2 è un gol rocambolesco che ha dato coraggio al Pisa, la stavamo giocando, poi loro hanno fatto questa giocata dove forse siamo stati un pizzico leggeri. Ma aver provato fino alla fine è per me un segnale importantissimo. Abbiamo un pregresso che pesa quindi oggi per me questa è la preparazione per la prossima gara contro il Cittadella“.