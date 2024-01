Corini: “Legame con i tifosi indissolubile, daremo il 100%. Abbiamo un obiettivo”

Le parole live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Eugenio Corini, in vista della sfida contro il Cittadella.

Poco meno di 48 ore e sarà Cittadella-Palermo, sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie B in programma sabato pomeriggio al "Tombolato". Un impregno, il primo del 2024 per le due compagini, presentato in conferenza stampa dal tecnico rosanero, Eugenio Corini, intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti.