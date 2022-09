Corini: “Lavoriamo per limare errori. Gomes? Giovane di valore, ci darà una mano”

Giornata di vigilia per il Palermo che, nella giornata di domani, affronterà in casa il Genoa di Blessin nel match valido per l'anticipo della quinta giornata del campionato di Serie B. I rosanero, reduci da due passi falsi contro Ascoli e Reggina, sono intenzionati a riscattarsi davanti al proprio pubblico. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico Eugenio Corini, ha fatto il punto sul momento vissuto dalla squadra proiettandosi alla sfida di domani contro il Grifone.