Corini: “La squadra sta bene, ma serve lavorare. Venezia? Ecco come li affronteremo”

Giornata di vigilia per il Palermo che, nella giornata di domani, affronterà il Venezia al "Penzo" nella sfida valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B . Un match presentato in conferenza stampa dal tecnico del rosanero, Eugenio Corini , intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti.

"Quando l'avversario è basso è fisiologico che hai meno profondità. Stiamo lavorando sul come far girare la palla. A volte non è facile essere veloci, a volte bisogna trovare il pertugio giusto. E' una di quelle cose che se vogliamo diventare una squadra vincente dovremo saper fare. Condizione fisica? La squadra sta bene fisicamente, a Parma lo stesso Buttaro che non giocava da tempo ha retto bene l'urto. La squadra sta bene, chi è rientrato dall'infortunio è normale che abbia bisogno di un tempo fisiologico.Dobbiamo lavorare su quanto fatto, andare a trovare quella brillantezza può essere fondamentale anche e soprattuto da un punto di vista mentale. Il Cosenza cinque partite fa perdeva al novantesimo con la Reggina e poi ha avuto un exploit in termini di risultati. Calci piazzati avversari? Li soffriamo a sfavore, ci lavoriamo settimanalmente sulle marcature individuali. Prima degli ultimi dieci minuti il Cosenza ha avuto le occasioni più importanti su calcio d'angolo. Bisogna stare attenti e applicati".