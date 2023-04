Corini: “La squadra ha risentito l’obbligo di vincere. Classifica corta, siamo lì”

"Centrocampo? Probabilmente quando si evidenzia meno lucidità e compattezza è perché il reparto di centrocampo fa più fatica del solito. Volevo creare più equilibrio e più lucidità nel creare determinate situazioni. Spesso la partita si spezzava, dovevamo essere bravi a coprire il campo. Ci sono tante partite sporche in Serie B, le ultime in particolare perché tutti gli avversari danno qualcosa in più. Nel secondo tempo abbiamo avuto tante occasioni potenziali. Due punti in più sarebbero stati tanti, la classifica è corta e siamo ancora lì. In queste ultime quattro partite può succedere di tutto. La squadra ha risentito dell'obbligo di dover vincere, faremo il meglio possibile e vedremo dove arriveremo a fine campionato. Saric? E' andato bene dentro nel primo tempo, ha subito l'infortunio. Ho cercato di capire se fosse abile per il secondo tempo ma il ragazzo aveva dolore. Tutino-Soleri? Scelta tattica, i ragazzi si allenano tutti bene. Volevo un giocatore che mi potesse legare di più da un punto di vista tecnico. Tante volte volevamo portare fuori Glik per attaccare la profondità".