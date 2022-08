Corini: “La squadra ha bisogno di tempo per adattarsi. Formazione? Vedremo domani”

"La condizione su cui devono essere fatte le valutazioni è rispetto al tempo che si ha a disposizione. Avessimo preso la squadra a inizio ritiro i nuovi avrebbero avuto un tempo fisiologico per il loro adattamento. E' stato fatto tutto di rincorsa, anche il mercato dove stiamo operando bene. Devo riconoscere l'atteggiamento della squadra e i giocatori che ci hanno permesso di fare quattro punti in due partite difficili. Devo tener conto delle prestazioni di questi giocatori, nella consapevolezza che l'organico va comunque rinforzato. Ho ancora qualche ora per pensare a come poter inserire gradualmente i nuovi arrivi. Novità di formazione? Ho ancora un allenamento da fare, domani mattina faremo un risveglio muscolare. L'idea è quella di dare continuità, i nuovi sono arrivati da poco. Il calcio moderno ha cambiato le dinamiche con i 5 cambi e avere a disposizione a Bari la rosa al completo ci avrebbe dato un qualcosa in più per i trenta minuti finali. C'è un percorso da fare insieme, bisogna capire nel calcio quello che possono darti i giocatori e avere anche una visione basata sul futuro".