Corini: “La riflessione del City mi inorgoglisce, Palermo la mia grande occasione”

"Quando arrivai a Palermo da allenatore, avevo salvato due volte il Chievo in Serie A. La squadra veniva da un tot di sconfitte consecutive e sapevo che la scelta era stata difficile. In quei due mesi ho capito che non c'era quel tipo di possibilità e con grande rammarico diedi le dimissioni perché mancavano delle cose condivise non perché volli abbandonare la nave. Quella scelta mi ha permesso di essere qui oggi. Nella vita l'importante è sentirsi in pace con sè stessi, con lealtà. Questa è la mia grande occasione da allenatore del Palermo. La volontà è di consolidare e crescere, io dovrò meritare la fiducia del club attraverso il lavoro quotidiano. Sicuramente faremo degli errori ma ci serviranno per migliorare. Il City ha fatto una riflessione globale sul mio lavoro e questo mi inorgoglisce. Ci confronteremo in B con rose strutturate, il valore dei giocatori è diverso. Ecco perché non vogliamo fare dichiarazioni roboanti, in maniera coerente diciamo di essere questi e di avere volontà di mettere in sesto un progetto importante. Ci sono tanti allenatori bravi, ma lo si diventa ancora di più quando si condivide un percorso con la società. Insieme possiamo costruire un bellissimo percorso, che il tempo dirà quale sarà. Io spero con il mio lavoro di conquistarmi uno spazio lungo qui".