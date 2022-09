Corini: “La competizione alza il livello. Di Mariano? Sta bene, può ancora crescere”

Dopo la vittoria contro il Genoa che ha interrotto la serie di due sconfitte consecutive rimediate contro Ascoli e Reggina, prosegue il cammino del Palermo in Serie B . La sfida del "Benito Stirpe" di Frosinone chiuderà il mese di settembre per il campionato cadetto ed è fondamentale per i rosanero chiudere questa prima fetta di B con una vittoria in un match sentito come quello contro i ciociari. Queste le dichiarazioni del tecnico Eugenio Corini a due giorni dalla partita:

"La linea difensiva sta crescendo nel suo complesso e si sta creando anche una sana competizione interna, utile ad alzare la soglia dell’attenzione e la qualità del rendimento dei singoli. Di Mariano sta bene e applicato e lavora. Si è allenato tutta l’estate a Lecce in attesa della giusta opportunità per lui. Col Genoa ha fatto una grande gara, correndo e spendendosi in fase di non possesso. È anche andato vicino al gol nel primo tempo e propiziato la rete di Brunori con una sua percussione che ha messo in difficoltà Bani. Sono molto contento finora del suo rendimento e può crescere ancora. Saric è un giocatore completo, a volte ha fatto anche il trequartista. Ha personalità, sa giocare a calcio, ha forza. Ha vissuto un'estate particolare e non è ancora al top. E' normale. Gomes è molto intelligente, applicatissimo, fa domande pertinenti e poi le mette in pratica. Potrà darci una mano nel nostro percorso".