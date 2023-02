Corini: “Ko a Genova ci ha fatto scattare molla. SudTirol? Ecco come lo affronteremo”

Giornata di vigilia per il Palermo, che domani pomeriggio alle 14:00, affronterà al "Druso" il SudTirol di Bisoli nella sfida valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B. Dopo il pareggio ottenuto lo scorso weekend al "Renzo Barbera" contro la capolista Frosinone , i rosanero torneranno in campo con l'obiettivo di fare punti in ottica playoff. Un impegno presentato alla vigilia dal tecnico Eugenio Corini, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre gara.

"Sudtirol spartiacque? Difficilmente credo che alcune partite spostino la rotta. Tutto è figlio del percorso, ci sono dei momenti importanti e questo mini-ciclo che sta per iniziare può essere un momento chiave. A Cosenza hanno iniziato con un 4-3-3, Bisoli difende spesso a cinque. Si compattano, tenendo Odugwu pronto al contrattacco. Difendono con tanti giocatori, sono primi per concretezza difensiva e sono sempre pronti ad attaccare. Hanno portato a casa un sacco di risultati, dobbiamo avere la capacità di portarli fuori per trovare gli spazi dentro e tra le linee.Di Mariano? Lo avete visto giocare in più posizioni. Nell'ultima parte di partita contro il Frosinone ha fatto l'esterno e secondo me è lì che lo vedrete giocare domani in modo da inserire un esterno offensivo con due attaccanti di ruolo. Ciclo di partite contro le grandi? C'è rammarico per il Genoa, ma è stata una molla che ci ha fatto capire determinate cose. Questa squadra deve essere ambiziosa, adesso abbiamo una grande opportunità per dimostrare chi vogliamo essere. Tutino e Di Mariano? Uno può partite più esternamente e l'altro più dentro al campo. La mancanza di Valente e Verre ci toglie qualcosa. Ci mancano due giocatori che potevano aiutarci ma cercheremo soluzioni alternative per essere efficaci in zona offensiva".