Corini: “Inzaghi? Ho grande stima di Pippo, ha carriera importante. Il Palermo…”

Le dichiarazioni del tecnico Eugenio Corini in vista del match contro la Reggina

"Il Palermo negli ultimi anni ha sempre giocato per vincere anche prima del fallimento. In questo campionato torniamo dopo anni e dobbiamo consolidarci. Il concetto di aggredire alti penso piaccia a tutti gli allenatori. A volte bisogna difendere di reparto per darsi una mano. Inzaghi? Ci siamo affrontati già diverse volte, se andate a rivedere la mia conferenza a Brescia di presentazione vedrete cosa penso di lui. Ho grande stima nei suoi confronti, mi ha lasciato una grande squadra l'anno scorso. Grande professionalità e umiltà Si è costruito una carriera importante"