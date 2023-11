Corini: “Insigne e Di Francesco? Ho la mia idea, quello che manca…”

"Insigne e Di Francesco? Roberto è partito molto bene, poi ha avuto l'infortunio che l'ha condizionato. Sta trovando continuità atletica che gli permette di esprimere il proprio talento. Sta andnado nelle zone in cui deve andare, sta tirando in porta molto spesso. Dobbiamo metterlo nelle condizioni di essere qualitativo. Federico è partito bene, anche lui sta facendo quello che deve fare a livello di iniziative. E' mancato qualcosa da un punto di vista qualitativo. Sono due ragazzi importanti, dopo la sosta sono sicuro che Di Francesco troverà lo smalto di inizio stagione. Flessione di Henderson? Sta lavorando da un punto di vista dinamico e per essere presente anche in fase di non possesso. Quando non vinci si acuisce un pò tutto. E' un giocatore su cui confidiamo per andare avanti nel nostro percorso".