Corini: “In linea con gli obiettivi, siamo neopromossi. Playoff? Le aspettative…”

Archiviato il pareggio contro la Spal, il Palermo si prepara a tornare in campo per affrontare il Cagliari al "Renzo Barbera", nel penultimo impegno dell'anno valido per la diciottesima giornata di Serie B. Intervenuto ai microfoni di "Sky Sport", il tecnico rosanero Eugenio Corini, ha fatto il punto sul momento vissuto dalla squadra a poche settimane dalla sosta invernale.

"Avevamo la consapevolezza del percorso che dovevamo affrontare, i vari cambi che ci sono stati, siamo una squadra neopromossa. Siamo in linea con quello che è l’obiettivo societario, quello di consolidare la categoria con tutte le difficoltà che abbiamo vissuto, in un campionato oggettivamente molto equilibrato e complicato per tutte le squadre. Basta vedere il margine risicato che c’è tra la zona bassa e la zona dei playoff. Playoff? Questa è la difficoltà oggettiva di cosa vuol dire lavorare a Palermo, in una piazza molto importante con un livello di aspettative altrettanto importante, giustificato da un percorso negli ultimi vent’anni fatto ad altissimi livelli. Però non bisogna dimenticare quello che è successo quattro anni fa, da dove si è dovuti ripartire e che le cose fatte bene hanno bisogno di un tempo fisiologico perché avvengano. L’obiettivo quest’anno è quello di fare un campionato che consolidi la categoria ma noi ogni partita l’affrontiamo per dare il meglio, per cercare di vincerla e costruire il campionato migliore possibile, ricordandoci sempre da dove siamo partiti. Di dove vogliamo arrivare ne abbiamo la piena consapevolezza, ma abbiamo bisogno di tempo per strutturare certe cose, per farle diventare sempre più importanti e all’altezza delle aspettative della piazza".