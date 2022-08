Corini: “Imbattibilità al Barbera? Non ditelo ad alta voce! Spiego i miei moduli…”

Palermo e Ascoli viaggiano a braccetto a quota quattro punti in classifica ma la sfida del "Renzo Barbera" potrà lanciare un messaggio importante alle rispettive tifoserie. Il calciomercato in entrata sta sicuramente dando morale alla piazza rosanero con gli arrivi recenti di Segre, Mateju e con il prossimo giocatore che arriverà proprio dai marchigiani: Saric. Queste le dichiarazioni in sala stampa di Corini alla vigilia del match in programma sabato alle 20.45:

"Imbattibilità in casa? Non diciamolo troppo ad alta voce (ride ndr). Fortino Barbera? Condivido che giocare in casa per noi è importante, si è creato un entusiasmo importante. Vogliamo far divertire i tifosi giocando a calcio. Questo va fatto quando la gente ti spinge a provare la giocata in più. E' importante che il pubblico ci sostenga fino alla fine e che accetti anche l'errore tecnico. Questo calore e questa voglia di andare oltre l'errore può essere una grande forza per noi. Il calcio è un gioco dinamico dove si vanno ad occupare posizione. A prescindere dai giocatori, il 4-3-3 non è completamente diverso dal 4-2-3-1. Vogliamo completare la rosa con giocatori che ci permettano di variare a gara in corso tra queste due soluzioni. Dipende molto da come si prepara la partita, dipende dall'attitudine e da come si va a muovere la squadra. Questi due sistemi sono variabili e dipende molto da come li andremo a muovere in funzione anche della squadra avversaria".