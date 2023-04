Corini: “Il Parma ci temeva, spiego il cambio Graves-Lancini”. E su Brunori…

"Le frasi fatte non mi piacciono, ma è normale che avremmo preferito arrivare qua con più gente a disposizione". Così Eugenio Corini, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Parma, andata in scena questo pomeriggio allo Stadio "Ennio Tardini". Fra i temi trattati dal tecnico del Palermo anche la prestazione offerta dalla compagine rosanero al cospetto della squadra allenata da Fabio Pecchia, in occasione del match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie B. "Vedere oggi la squadra come ha lavorato contro una squadra come il Parma è importante. Bisogna pedalare, ogni palla è fondamentale. Abbiamo sviluppato bene, dobbiamo lavorare su questo livello. Ormai la titolarità è una frase particolare, il calcio è cambiato e i cinque cambi possono farti sviluppare la partita in un certo modo", le sue parole.