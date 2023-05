Corini: “Il Brescia ha ritrovato risultati ed efficacia. Contro il Benevento…”

"Vogliamo dare ritmo alle partite. A volte l'avversario te lo permette, a volte un pò meno. Con il Benevento abbiamo sentito di dover vincere a tutti i costi e siamo stati frenetici. Essere lucidi e organizzati è fondamentale. Quando mettiamo la palla a terra sappiamo bene cosa vogliamo fare. Saric è rientrato la scorsa settimana, a Cagliari non ho potuto utilizzarlo per come si è messa la partita ma è pienamente recuperato per la partita di domani sera. Il Brescia è una squadra che ha ritrovato risultati ed efficacia. Sembrava in grande difficoltà ma si è ripresa. Troviamo un avversario in salute, hanno perso solo con il Parma. Hanno qualità, lo hanno dimostrato anche a inizio campionato. Questo certifica la difficoltà del campionato. Gastaldello è stato il mio capitano nell'anno in cui abbiamo vinto il campionato. E' stato determinante perché quando è stato chiamato in causa a giocare causa assenze è stato fondamentale e per questo lo ringrazierà sempre. Quale partita rigiocherei? Mi piace giocare quella di domani, ci siamo arrivati bene. Bisogna pensare solo alla gara di domani sera"