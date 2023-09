Corini: “I nuovi hanno alzato livello, sappiamo cosa vogliamo. Buttaro e Insigne…”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Eugenio Corini, in vista della sfida contro l'Ascoli.

Poco meno di quarantotto ore e sarà Ascoli-Palermo , sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie B , in programma sabato alle ore 14:00 allo Stadio "Del Duca". Un impegno presentato nella consueta conferenza stampa pre gara dal tecnico della compagine rosanero, Eugenio Corini, intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti.

"Sosta? È stata importante, un periodo sfruttato al meglio. Importante per gli ultimi arrivati, per integrarli e farli lavorare con il gruppo. Sono mancati i nazionali, Buttaro e Insigne stanno proseguendo il lavoro per tornare a disposizione. Ci è servito per lavorare su determinati concetti, un periodo abbastanza intenso con tante partite in poche settimane. Abbiamo lavorato a livello tecnico-tattico, poi a livello atletico la squadra sta molto bene. Io penso che l’anno scorso a parte il periodo iniziale la squadra ha avuto continuità, siamo mancati a volte su qualche risultato. Penso che la continuità debba portare risultati importanti nel lungo periodo. E gli acquisti hanno alzato il livello. Affronteremo una squadra forte, ottimo mix giovani ed esperti. Giocheremo in uno stadio particolare. Ma siamo consapevoli di cosa siamo noi e di cosa vogliamo fare quest’anno. Siamo pronti".