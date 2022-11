Corini: “Ha vinto la squadra che voleva vincere. Stadio? Clima da Premier League”

"Io penso che anche in una fase d'attesa puoi prenderti spazi. Dopo un primo quanto d'ora positivo abbiamo fatto fatica ad uscire. È mancato qualcosa in una partita equilibrata in un campo bagnato che ha penalizzato la tecnica. Ha vinto la squadra che ha voluto vincere. La crescita continua, anche la conoscenza reciproca. Attraverso queste esperienze ci si migliora. Era fondamentale uscire dal gap della difficoltà portando a casa i punti. Eravamo stati pericolosi nell'azione precedentemente al gol. Ha fatto una gran giocata Valente ed è stato bravo Marconi ad anticipare. Percepisco il rumore dello stadio, è bellissimo creare questo clima da Premier League. Come ho fatto i complimenti ai tifosi presenti a Modena lo faccio oggi ai tifosi presenti sotto la pioggia"