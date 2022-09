Corini: “Grande impegno e atteggiamento, gara di oggi ricalca quella col Sudtirol”

"E' stata una partita fatta bene, con grande intensità impegno ed atteggiamento. Quella di oggi era l'under 23 del Nottingham e secondo me ricalca la nostra prossima gara col Sudtirol. Sono contento per l'intensità nonostante il duro allenamento recente, peccato aver segnato solo un gol. Ogni giorno di lavoro che passa cerchiamo di crescere e per me l'abbiamo fatto bene in questo ritiro. Ogni partita che prepariamo la prepariamo per vincere. I ragazzi sono stati spesso insieme, so che stasera si divertiranno per conto loro fino a mezzanotte. Poi torneremo e ci preoccuperemo del Sudtirol".