Corini: “Gran partita di Soleri, studiamo per diventare grandi. Cittadella…”

Termina 1-1 la sfida del "Romeo Anconetani" tra Pisa e Palermo , match valevole per la ventottesima giornata di Serie B . Prestazione positiva della compagine di Corini , che ha come unica pecca l'aver sprecato più volte il raddoppio, prima della rete del pari nerazzurra firmata da Sibilli . I rosanero vanno vicino al vantaggio con Brunori , che dagli undici metri calcia male e si fa parare il penalty da Nicolas . Il gol però è nell'aria, cinque minuti più tardi assist pregevole di Verre per l'accorrente Di Mariano , che scavalca il portiere toscano con un pallonetto. Nella ripresa Palermo che più volte rischia di passare in vantaggio, invano. Nel finale il Pisa trova il pari con Sibilli , tiro violento dalla distanza che non lascia scampo a Pigliacelli . Al termine del match, il tecnico Eugenio Corini è intervenuto in mixed zone, di seguito le sue dichiarazioni:

"Per la prima volta Soleri ha giocato titolare e mi va di fargli i complimenti, ha fatto una partita super. Ha lavorato, ha lottato, ha giocato in maniera qualitativa, ha giocato sporco quando serviva. Questo certifica che quando i ragazzi si preparano bene hanno l'occasione di mostrare il proprio valore. Stiamo studiando per diventare grandi e questo passa attraverso queste partite, anche quando manca una virgola per arrivare al risultato pieno. Cittadella? Sarà una gara difficile, complicata. Il Cittadella si è risollevato, si è riposizionato in una zona di comfort che gli permette di aspirare ai playoff come ha sempre fatto negli ultimi anni. Ho una percezione netta di quella che è stata la partita d'andata: sono molto aggressivi, ti sporcano tanto le giocate. Dovremmo fare una super partita e ci prepareremo per farla"