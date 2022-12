Corini: “Gomes gastroenterite ieri, ora sta bene. Saric è convocato ma non sarà…”

“In merito ai convocati ho qualcosa da specificare. Saric l’ho convocato ma non sarà disponibile per la partita col Benevento, ma verrà con noi perché sarà un ritiro lungo. Lavorerà in questi giorni con noi, spero di averlo a disposizione per la gara contro il Como. Vido ha avvertito un fastidio all'adduttore pre Venezia. Oggi si è allenato e sarà arruolabile. Gomes ieri ha avuto gastroenterite virale ma oggi sta bene. Stamattina non ha svolto la rifinitura ma partirà con noi. Ci sono vari aspetti da valutare su come arrivano le sconfitta, la squadra ha combattuto, ha creato le premesse per fare bene ma non siamo stati premiati. La volontà in ogni partita deve essere la risorsa per ripartire. Gomes? Non è solo incontrista, in settimana abbiamo lavorato su determinate dinamiche e soluzioni che possono magari essere quella con Stulac e Gomes, con Saric magari in futuro".