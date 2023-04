Corini: “Gomes è sembrato meno lucido. Verre ci aiuta in avanti, Saric vive di…”

Prosegue il cammino del Palermo in Serie B , giunto alla trentatreesima giornata di campionato in cui affronterà al "Pier Luigi Penzo" il Venezia di Paolo Vanoli. Solo una vittoria nelle ultime nove uscite per i siciliani che hanno bisogno dei tre punti contro i lagunari per continuare a coltivare il sogno playoff. Queste le dichiarazioni in sala stampa alla vigilia del tecnico Eugenio Corini :

"Dobbiamo migliorare, forzare qualche giocata diventa necessario contro squadre con il baricentro basso. Bisogna essere immediati nel passaggio, dobbiamo migliorare in qualche scelta e attaccare meglio la profondità. E' più difficile farlo quando le squadre ti aspettano. Dobbiamo ottimizzare le risorse. Leggerezza? Ci conosciamo, sappiamo cosa fare. Dobbiamo mettere in campo le cose che sappiamo. Negli ultimi minuti con il Cosenza siamo stati troppo individualisti. Se voglio vincere posso fare qualche cambio offensivo, ma l'aspetto dell'equilibrio diventa molto importante. Ho lavorato su questo in settimana. Un campionato dove anche l'ultima in classifica spera di salvarsi può alzare o abbassare la quota playoff che è difficile andare a certificare. Tutte le squadre hanno ancora obiettivi. Il nostro di obiettivo è quello di vincere più partite possibili. In un altro momento della stagione non avrei forzato nel finale contro il Cosenza. Gomes ha fatto la solita partita, è stato un po' meno lucido in alcune situazioni. A volte bisogna velocizzare e rischiare qualcosa. Sulla qualità della manovra il fatto di recuperare Verre ci può aiutare con una ricezione orientata o con uno-due. Nell'ultima partita ho scelto Segre esterno perché giocavamo con due punte più Verre. Dobbiamo avere equilibrio, magari ti manca per qualcosa nel palleggio. Saric è cresciuto, è un giocatore che vive di strappi. In un campo aperto mette in risalto le sue qualità, sulla forza diventa qualitativo e stiamo cercando di trovare soluzioni per mettere in risalto le sue qualità"