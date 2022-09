Corini: “Gol subiti con l’Ascoli? Gondo bravo, secondo e terzo diversi. Vi spiego”

"Gol presi con l'Ascoli? Secondo e terzo sono diversi. Quando ti vengono a lavorare su determinate situazioni devi essere capace a scalare. L'Ascoli in occasione del secondo gol ha fatto un'azione di qualità. Ci abbiamo lavorato e ci lavoreremo perché possiamo fare meglio. Loro hanno fatto un'azione importante. Sull'altro gol Gondo è stato bravo a sfilare, sono situazioni in cui bisogna migliorare. Creare un percorso comune significa sfruttare gli errori per migliorare. Saric è rientrato ieri in gruppo con noi, ho parlato con lui e mi ha detto che si è allenato con la squadra al massimo. Ha fatto tutto il ritiro e una partita di Coppa Italia, è arruolabile"