Corini: “Gol arrivato da azione studiata, sapevamo che l’Ascoli fosse forte”

0-1: questo il risultato della sfida tra Ascoli e Palermo , andata in scena questo pomeriggio allo stadio "Del Duca". A decidere la rete di Mancuso al 92esimo, che regala ai rosanero il secondo successo in trasferta in questo campionato e 10 punti in classifica. Una gara analizzata al triplice fischio dal tecnico Eugenio Corini , intervenuto in mixed zone.

"Noi sapevamo che l'Ascoli fosse una squadra forte. Da tanti anni fa la Serie B, ha un allenatore bravo e una rosa di qualità. Abbiamo fatto una buona partita, ci aspettavamo un inizio arrembante. Anche l'Ascoli si faceva vedere, infatti ho visto due squadre desiderose di superarsi. In termini di occasioni siamo stati più pericolosi noi. In un'azione studiata è arrivato il gol vittoria. Con cinque cambi bisogna prepararsi bene per incidere la gara e noi abbiamo talenti individuali che mantengono il livello alto. La loro responsabilità è prepararsi al meglio in settimana. Tante partite in B sono complicate. Noi abbiamo il nostro spessore e la nostra mentalità. Abbiamo la capacità di stare dentro una partita nonostante le fisiologiche difficoltà che l'avversario ti può creare. Alla fine se la partita la vinci vuol dire che hai messo qualcosa in più degli altri".