Corini: “Girone d’andata equilibrato, ora recuperiamo”. E sul mercato…

"Il Brescia ha le qualità e la rosa per poter ambire alla zona playoff. Abbiamo tirato tanto in questi mesi, difficili e complicati. Lavoreremo per recuperare le energie. È stato un girone d'andata incredibilmente equilibrato. Il primo tempo del Brescia è stato migliore del nostro. Non abbiamo dato modo al Brescia di spostare l'inerzia dalla loro parte pareggiando subito - ha dichiarato Corini -. Abbiamo fatto un buonissimo secondo tempo. Anche la giornata di oggi sarà importante per capire come verrà definita la classifica. Tra metà marzo si torneranno le somme per la cavalcata finale. Mercato? Abbiamo un'idea. Ho chiesto alla società di avere una rosa meno ampia. Sicuramente interverremo sul reparto di Elia. Poi valuteremo con calma e cautela dove meglio poter fare".