Corini: “Gestito bene la partita, peccato per i tre punti. Ripartiamo dal Cittadella”

Parola ad Eugenio Corini . Il tecnico rosanero in seguito all'ennesimo passo falso del Palermo , fresco di pareggio casalingo contro il Pisa , ha rilasciato alcune dichiarazioni in mixed zone, dando le sue prime considerazioni sul match da poco terminato allo stadio "Renzo Barbera". Di seguito le parole dell'ex Brescia :

"Abbiamo gestito bene la partita, peccato averla pareggiata. Ma abbiamo comunque spinto abbiamo anche colpito un palo. C'è rammarico. Si riparte con consapevolezza e voglia di andare avanti. Peccato che i miei giocatori non siano stati premiati con i 3 punti. Oggi secondo me c'è stato un miglioramento su tante cose sulle quali abbiamo lavorato, le ho stimolate e s'è visto. E' un punto di partenza importante per ripartire già con il Cittadella. Dobbiamo reagire e lavorare, peccato solo non averla vinta"