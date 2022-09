Corini: “Genoa tra le favorite per la Serie A. Il nostro è un percorso medio-lungo”

"L'avversario è una conseguenza. Ogni partita è fondamentale. Genoa? Avversario molto forte che come Cagliari e Parma è la più accreditata per il salto di categoria. Affronteremo il Genoa allo stesso modo di come affronteremmo un'altra squadra. Voglio una reazione emotiva per quello che è successo a Reggio. I discorsi tattici prendono valore se hai controllo emotivo su quello che accade. Reazione caratteriale, voglia di stare dentro le difficoltà per trovare la chiave giusta per far male agli avversari. Ho cercato di far riconoscere questo tipo di situazioni ai miei ragazzi. In queste microstrutture possiamo fare la differenza per poi crescere dal punto di vista tattico. Si tratta di un percorso medio-lungo, ho bisogno di fissare qualche concetto per poi lavorare sulle sfumature. Dobbiamo fare prestazioni gagliarde per portare a casa punti"