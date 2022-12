Corini: “Gara ostica, ma pronti ad affrontare la Spal. Como? Mancato solo il gol”

Archiviata per il Palermo la sfida contro il Como giocata al “Renzo Barbera” in occasione del turno infrasettimanale di Serie B, i rosanero si preparano a tornare in campo per affrontare la SPAL nella la terza gara della settimana. Un impegno presentato alla vigilia dal tecnico della compagine siciliana, Eugenio Corini , intervenuto ai microfoni ufficiali del club.

Infine, il tecnico è tornato sul pareggio interno contro il Como: "La partita contro il Como? Di diverso c'è solo da finalizzare ciò che abbiamo costruito, abbiamo avuto le possibilità per farlo. E' stato un primo tempo sicuramente incisivo, è mancato solo il gol. Rivendendo anche il secondo tempo abbiamo avuto un ottimo predominio. E per tre-quattro scelte non corrette finali o perché sono stati bravi in difesa i giocatori del Como non siamo riusciti a concludere verso la porta in maniera efficace. Se dovessi cambiare qualcosa è quello di ottimizzare le occasioni che andiamo a creare finalizzandole".