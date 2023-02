Corini: “Frosinone ha qualità, sarà gara aperta. Ecco come li affronteremo”

"Potenzialmente è una partita aperta, a volte le partite diventano tattiche perché c'è un rispetto iniziale. Se vogliamo creare mentalità ogni partita è fondamentale. Questa spinta emotiva che abbiamo trovato nelle ultime giornate spero ci spinga a battere ogni giornata il record di presenti al Barbera. Rispettiamo il Frosinone, ma vogliamo andare oltre i nostri limiti. Spingo i miei giocatori a capire cosa voglia dire indossare questa maglia in uno stadio così pieno. Frosinone? Caso a volte rimane aperto e sfrutta inserimenti di Garritano, a volte alzano i terzini e lavorano con l'interno di palleggi. Hanno varietà e qualità tecniche, quando questi giocatori offensivi prendono palla hanno capacità di creare superiorità numerica. Sanno come isolare i giocatori di talento, dobbiamo creare densità per non permettere loro di prendersi questo vantaggio. Dobbiamo trovare delle zone di campo dve possiamo palleggiare per metterli in difficoltà".