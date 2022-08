Corini: “Floriano trequartista, ecco perché. Mercato? Questa rosa va perfezionata”

“Non sono sorpreso della prestazione della squadra, abbiamo fatto bene tutto quello che avevamo preparato. All’inizio la squadra é sempre molto recettiva, sapevo che avremmo messo in campo le nozioni acquisire in settimana. Ma certi concetti vanno consolidati nel tempo. Questo non cambia la nostra visione in chiave mercato, sappiamo che questa rosa va perfezionata con cinque o sei innesti per migliorare la qualità complessiva del gruppo. La soluzione Floriano mi serviva per dare qualità e imprevedibilità alle spalle di Brunori e lui ha interpretato il ruolo alla perfezione. Siamo stati bravi nel palleggio e nella ricerca dell’ampiezza, nel secondo tempo volevo attaccarli in maniera diversa con la fisicità e la stazza di Soleri e la tecnica e la rapidità di Stoppa. Siamo vogliosi di migliorare la squadra sul mercato e sappiamo quali mosse attuare. Anche con la dirigenza c’è massima condivisione, il mercato è un contesto particolare, vive di accelerazioni e frenate, speriamo e contiamo di chiudere qualcosa la prossima settimana”.