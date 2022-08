Corini: “Felice del ruolo di Rinaudo. Santana? Ha ancora doti da calciatore”

Eugenio Corini è stato ufficializzato come nuovo allenatore del Palermo, tornando sulla panchina rosanero per la seconda volta nella propria carriera dopo la sfortunata parentesi in Serie A. Lo storico ex capitano del club siciliano è stato scelto dal management del City Football Group e dal presidente Dario Mirri. Il "Genio" ha tenuto il suo primo allenamento con il gruppo lo scorso lunedì 8 agosto, conoscendo dal vivo i giocatori con cui inizierà il proprio percorso in Serie B. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa allo stadio "Renzo Barbera" di Corini: